Шахназаров рассказал, сколько фильмов нужно снимать для сохранения кинопроката в России

По словам режиссера, из каждых четырех новых фильмов только один может выдержать кинопрокат

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. С уходом из России голливудских мейджоров у отечественной киноиндустрии появился хороший шанс, которым она пока не воспользовалась. Такое мнение выразил в интервью ТАСС генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, указав на необходимость нарастить число фильмов и снимать минимум 300 картин в год.

"Возник очень хороший шанс для российского кино. Потому то действительно закрыт рынок, хотя в него проникают, и довольно активно, иностранные производители. Но все-таки он более открыт сейчас для наших национальных фильмов, чем до введения санкций. Это большой шанс, но мы пока им не воспользовались. Для этого нужно нарастить количество фильмов, а мы их производим очень мало, где-то 120-130 картин. <...> Для такой страны как Россия 300 фильмов в год - это минимум. Франция 400 фильмов игровых производит для театрального проката. Население Франции - чуть больше 60 млн", - сказал он.

Шахназаров пояснил, что из каждых четырех новых фильмов только один может выдержать кинопрокат. "Но это отдельная история, так происходит во всем мире: и в американском кино, и в индийском, и в китайском. Но если ты производишь 300 фильмов в год, значит, что как минимум примерно 60 картин могут выдержать кинопрокат. Это уже наполняет кинотеатры", - заключил кинорежиссер.

Компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. в 2022 году приняли решение приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к государству с просьбой о выделении дополнительных средств на ближайшие несколько месяцев, поскольку уход голливудских мейджоров повлек критическое падение посещаемости, но получила отказ. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой при этом подчеркнул, что государство ищет иные формы поддержки российских кинотеатров.