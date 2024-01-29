Пострадавшие при пожаре в галерее Абхазии картины готовы к перевозке

Российские специалисты провели противоаварийное укрепление наиболее пострадавших работ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские специалисты, прибывшие в Сухум после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, провели противоаварийное укрепление наиболее пострадавших работ и подготовили их к возможной транспортировке. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря Елена Проханова.

"Было проведено противоаварийное укрепление наиболее пострадавших работ. Благодаря этому приостановлено дальнейшее разрушение картин и они готовы к возможной транспортировке", - сказала собеседница агентства.

Как она ранее сообщила ТАСС, возможна перевозка части картин в Россию.

Пожар произошел 21 января, специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и Государственного НИИ реставрации (ГосНИИР) прибыли в Сухум 25 января. Во время пожара удалось спасти около 150 картин художников Виктора Щеглова, Хуты Авидзбы, Сергея Сангалова, Сергея Габлии, Виссариона Цвижбы, а также три картины Варвары Бубновой. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе. В связи с этим в Сухуме у памятника Чачбы-Шервашидзе в среду прошел траурный митинг.