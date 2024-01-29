Умерла игравшая у Феллини актриса Сандра Мило

Ей было 90 лет

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Итальянская актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на родственников актрисы, которую называли одной из муз Федерико Феллини.

В частности, она снялась в его фильмах "Восемь с половиной" (Otto e mezzo, 1963) и "Джульетта и духи" (Giulietta degli spiriti, 1965). Работала Мило и с другими великими режиссерами итальянского неореализма, включая его основателя Роберто Росселлини. Всего на ее счету более 100 ролей. Она сохраняла активность до последнего года жизни.

В 2020 году Мило была удостоена премии за вклад в кинематограф Ассоциации иностранной прессы в Италии "Золотой глобус". Годом позже подобной премией ее наградила и итальянская киноакадемия "Давид ди Донателло". Мило всегда считали одной из самых народных итальянских актрис. Она много работала на телевидении, а также записывала песни.