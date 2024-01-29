На фестивале "RT.ДОК:время героев" представят более 20 фильмов об СВО

В частности, гостей ждет премьера фильма Андрея Гимбатова и Михаила Харитонина "Отряд "Бессмертный Сталинград" о добровольческом отряде из Волгограда

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 20 фильмов об участниках специальной военной операции (СВО) войдут в программу II Международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". Фестиваль пройдет с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль откроется 23 февраля премьерой новой картины автора-документалиста RT Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Фильм посвящен работе корреспондента RT на арабском языке Саргона Хадая. "Наш герой позволил пробыть с ним полторы недели и показал, как выглядит его повседневный труд", - привели в пресс-службе слова Поплавского. Ранее его фильм "Военкоры-2: птичник и Оля-молодец", который посвящен работе российских военкоров Андрея Филатова и Ольги Курлаевой на передовой, стал фильмом открытия фестиваля "RT.Док: Время героев" в Краснодаре. Первый фильм "Военкоры", героями которого стали Евгений Поддубный, Мурад Газдиев, Георгий Медведев и Павел Кукушкин, вышел в 2022 году. Авторами стали Артем Сомов и Руслан Гусаров.

Также состоится премьера автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева "Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера", который рассказывает о том, как бывший американский офицер Скотт Беннетт едет в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее на фронте.

Военный корреспондент Семен Пегов представит новую работу "Горловский спецназ ЖКХ", которая рассказывает об обычных мужчинах и женщинах, восстанавливающих город после ежедневных обстрелов. Работу современной артиллерии покажут Ольга Кирий и Михаил Буров в премьерной картине "Боги войны". Кроме того, гостей фестиваля ждет премьера фильма Андрея Гимбатова и Михаила Харитонина "Отряд "Бессмертный Сталинград" о добровольческом отряде из Волгограда.

Также в программу фестиваля вошли документальные фильмы "Театр на линии фронта" (ВГТРК), "Донбасс. Дети на продажу" и "Всегда на страже" (Первый канал), "24/02" (телеканал "СПАС"), "Неравнодушные" (телеканал "360"), "Спецпроект: в городе "миллиона роз" ("Москва 24"), "Ты нужен" (ИД "Комсомольская правда").

На фестивале состоятся и мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы.

О фестивале

Организаторы фестиваля "RT.Док: Время героев" - дирекция документального вещания RT. Впервые показы состоялись в Москве в годовщину начала специальной военной операции. Высокий зрительский интерес подтолкнул организаторов к идее расширить проект: мероприятия фестиваля прошли в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.