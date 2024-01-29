Российское кино покажут в почти 400 кинозалах по всему Таиланду

Посол России в Таиланде Евгений Томихин надеется на рост популярности российского кино в этой стране

БАНГКОК, 29 января. /ТАСС/. Жители Таиланда смогут посмотреть российское кино в почти 400 кинозалах по всему королевству с февраля по апрель этого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин на открытии Дней московского кино в Таиланде.

Кинофестиваль открылся в Бангкоке премьерным показом фильма "Вызов" в перекрестный год культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Картина дублирована на английский язык с субтитрами на тайском языке. Помимо "Вызова" таиландская публика сможет также посмотреть такие российские ленты, как "Сердце Пармы", "Либерея: охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность". "Нам важно, чтобы в рамках дней кино в Таиланде зрители увидели те фильмы, которые производят российские кинопроизводители, а также важно ощутить реакцию и узнать их мнение о наших лентах, учитывая, что показы будут проходить в течение трех месяцев в почти 400 кинозалах", - сказал он.

"Мы представляем пять картин в разных жанрах для разной целевой аудитории. Для тех, кому интересно историческое кино, будет проходить показ фильма "Сердце Пармы", - отметил Фурсин, добавив, что таиландским детям будет предложена экранизация сказки "Конек-Горбунок".

О съемках "Вызова"

Перед премьерой "Вызова", съемки которого в том числе проходили на Международной космической станции (МКС), состоялась открытая онлайн-дискуссия с участием российского космонавта-испытателя Антона Шкаплерова, который отправился для съемок картины на орбитальную станцию вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. "Отправить все оборудование вместе с людьми в космос для съемок фильма невозможно, поэтому нам пришлось тщательно собрать комплект и разработать собственный обвес для камеры, компактный и удобный, чтобы в одиночку можно было работать и снимать", - сказал он.

Российский космонавт рассказал таиландским зрителям об особенностях подготовки к съемкам ленты на макете МКС, в ходе которой до автоматизма доводились все действия участников съемочного процесса - от работы с камерой до сбора и отправки на Землю отснятого материала.

Интерес к российскому кино

Посол России в Таиланде Евгений Томихин выразил надежду на рост популярности российского кино в этой стране. "Сегодня состоялся премьерный показ фильма "Вызов", но уже совсем скоро он выйдет в кинопрокат по всей стране. Порядка 600 человек пришли посмотреть эту картину, в связи с чем мы рассчитываем на рост интереса к нашему кинематографу в Таиланде, учитывая то, что у нас есть, что показать зрителю. Все наши картины были отобраны совместно российскими компаниями и таиландскими прокатчиками. Много сегодня у нас здесь и таиландских гостей, и дипломатический корпус представлен здесь послами Египта, Саудовской Аравии, Турции, Бангладеш и другими", - сказал российский дипломат.

Дни московского кино в Таиланде организованы при поддержке департамента культуры правительства Москвы, столичного Агентства креативных индустрий и Агентства креативной экономики Таиланда и проводятся в рамках Недели дизайна в Бангкоке. Как отмечают организаторы, российское кино впервые в истории выйдет в широкий прокат в одной из крупнейших таиландских сетей кинотеатров SF Cinema.