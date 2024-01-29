В Швеции потребовали запретить Израилю участвовать в "Евровидении"

Это связано с вооруженным конфликтом в секторе Газа

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Тысяча шведских артистов обратились к Европейскому вещательному союзу (EBС) и общественному телеканалу SVT с призывом исключить Израиль из международного конкурса песни "Евровидение" из-за вооруженного конфликта в секторе Газа.

"Мы ожидаем, что и EBС, и SVT будут последовательны в своем отношении к странам, попирающим демократические ценности и права человека", - говорится в обращении, опубликованном в газете Aftonbladet. Его подписанты считают, что "разрешая участие Израиля, EBС явно "демонстрирует двойную мораль, которая подрывает авторитет организации".

С аналогичным призывом к телеканалу YLE обратились 1,3 тыс. финских певцов и музыкантов. Они потребовали, чтобы YLE оказало давление на организаторов конкурса, который будет проходить в городе Мальмё на юге Швеции, или бойкотировало его. Как сообщает SVT, в Исландии протесты привели пока лишь к отложенному решению об участии в "Евровидении".

18 января организаторы конкурса "Евровидение" сообщили, что не намерены исключать Израиль из числа участников. Как пояснил ЕВС, "это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания [Kan] участвует в нем уже 50 лет". Организация добавила, что хочет сохранить статус конкурса как "мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки". ЕВС добавил, что международные спортивные федерации по-прежнему принимают израильских спортсменов на крупных соревнованиях.

В 2022 году ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине на "Евровидении" не будет представлена Россия.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.