Большой детский фестиваль представит в Архангельске 11 спектаклей из разных регионов

Зрителям, в частности, покажут "Преступление и наказание" в стиле рэпа и хип-хопа

АРХАНГЕЛЬСК, 29 января. /ТАСС/. Большой детский фестиваль в рамках специальной программы "Эхо БДТ" представит в Архангельске 11 спектаклей восьми театров Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Карелии и других регионов, сообщила на пресс-конференции в Архангельске директор фестиваля Лариса Вильясте. Фестиваль пройдет 15-19 апреля.

"В общей сложности мы проведем здесь порядка 50 мероприятий. Мы привезем 8 театров, будет показано 11 спектаклей", - сказала Вильясте.

Как пояснили ТАСС в театре драмы, среди спектаклей как классические, так и необычные постановки. Например, Рэп-театр покажет "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского в стиле рэпа и хип-хопа. При этом все рэп-тексты сохраняют язык автора, а за 1 час 20 минут удается показать все основные линии произведения. Специально для спектакля были написаны 18 треков.

Государственный академический Центральный театр кукол имени Образцова привезет постановку "Я - Сергей Образцов" с Евгением Цыгановым в главной роли. Это кукольное путешествие через ХХ век. На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова в куклах оживут легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости.

На фестивале для детей - участников театральных студий пройдут мастерские. С ними будут заниматься педагоги по вокалу, по сценическому действию, по сценическому движению, по владению голосом. Архангельск был первым городом, куда мы привели эту историю. Мы привезем наших прекрасных педагогов для того, чтобы, если удастся, кто-то из тех ребят, которые были два года назад на занятиях, может быть, они попадут во второй раз, и наши педагоги увидят, какие зерна проросли", - отметила она. В театре драмы и театре кукол Архангельске пройдут лаборатории. Для них заявлены две темы - "Герой нашего времени" и "Фантастика". По итогам лабораторий будут показаны эскизы, которые в дальнейшем могут стать спектаклями в репертуаре театров.

О фестивале

Большой детский фестиваль создан в 2018 году по инициативе председателя общественного совета федерального партийного проекта "Культура малой Родины", художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. БДФ - это ежегодный международный фестиваль, в рамках которого представлены творческие проекты для детей и подростков, созданные профессиональными коллективами в различных жанрах искусства.