Сбер оцифрует коллекции Пушкинского музея

Банк и его дочерние компании совместно с музеем будут создавать цифровые интерактивные копии музея, экскурсионные проекты в режиме дополненной реальности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сбер и Государственный музей изобразительных искусств займутся оцифровкой музейных коллекций и будут создавать новые инструменты просвещения и распространения искусства. Соответствующее соглашение подписали председатель правления Сбербанка Герман Греф и директор музея Елизавета Лихачева, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки "Руанские соборы". Исследование картин Клода Моне из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина".

Сбер и его дочерние компании совместно с музеем будут создавать цифровые интерактивные копии музея, экскурсионные проекты в режиме дополненной реальности. Банк и музей будут пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта, которые могут быть полезны музею для популяризации искусства и научной деятельности.

"Для любого музея современные технологии предоставляют невероятные возможности: оцифровка коллекции, использование колоссальных баз данных, возникновение не существовавших методик и инструментов для научной работы и образовательных проектов. Появление все новых и новых возможностей происходит прямо здесь и сейчас по мере развития технологий ИИ. Одна из важнейших целей нашей работы - оцифровка коллекции. Это, на самом деле, огромная задача, с которой не справился ни один музей мира. И мы надеемся с помощью Сбера оцифровать коллекцию полностью", - сказала Лихачева по итогам подписания соглашения.

"Сегодня искусство становится предметом коллаборации с технологиями, так называемый digital art. Это дает и новые трактовки, и новые представления об исторических музеях и об очень известных картинах, помогает с помощью цифровых технологий восстанавливать утраченные вещи", - добавил Греф.