Киноконцерн "Мосфильм" отмечает 100-летний юбилей

В музее киноконцерна открылась специальная выставка, созданная художником-постановщиком Сергеем Февралевым

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Киноконцерн "Мосфильм", который во вторник отмечает свое 100-летие, будет праздновать юбилей в течение всего года. Зрителей ждут показы классики киностудии, отреставрированной к ее дню рождения - 30 января, когда на экраны вышла картина Бориса Михина "На крыльях ввысь", а также ретроспективы выдающихся отечественных мастеров.

Помимо этого, в музее "Мосфильма" открылась специальная выставка, созданная художником-постановщиком Сергеем Февралевым. Экспозиция погрузит посетителей в золотую эпоху советского кинематографа. На выставке представлен весь процесс создания фильма, посетители музея смогут понять, как снимали кино и как его смотрели.

Технологии "Мосфильма"

По словам генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, современный киноконцерн значительно превосходит советский с точки зрения технологий. Одним из главных подарков к 100-летию киностудии, ее директор считает завершение строительства новых объектов, работа над которыми началась около 10 лет назад. В 2019 году на "Мосфильме" построили и запустили в работу 16-й киносъемочный павильон и "Дом костюма и реквизита" - современное хранилище (15 тыс. кв. м), где находятся фонды киностудии. В 2023-м запустили новый 17-й павильон и прилегающий к нему киноцентр.

"Как техническое предприятие нынешний "Мосфильм" не сравним, конечно, выше, чем тот. Он оснащен самым современным оборудованием, может выполнять любые задачи в кино. Нам удалось его реконструировать. В какой-то степени "Мосфильм" построен заново. Новый 17-й павильон, новый киноконцертный комплекс, такого никогда не было. С этой точки зрения сегодня студия - одна из лучших в мире, однозначно лучшая в Европе", - сказал Шахназаров, добавив, что российская студия не уступает американской Warner.

Киносъемочный павильон №17 - один из самых крупных в Европе. Он построен с учетом всех современных технических требований как кинопроизводства, так и телевидения. Подобного строительства не было на "Мосфильме" с середины прошлого века, отметил Шахназаров. Площадь этого павильона - 2 300 кв. м, высота потолков - 16 м. А вместе с прилегающим к нему большим актерским комплексом общая площадь составляет 3 500 кв. м. До недавнего времени самым большим кинопавильоном "Мосфильма" считался павильон №1, его площадь составляет 1 850 кв. м.

Ранее в интервью ТАСС Шахназаров сказал, что в ближайшее время строительства на "Мосфильме" не ожидается, территория позволяет построить максимум еще один павильон. "Но я считаю, что, по большому счету, того количества павильонов, включая те новые высокотехнологичные павильоны, достаточно для "Мосфильма". Если говорить о совершенствовании "Мосфильма", то совершенствоваться надо постоянно. Технологии постоянно улучшаются. Сейчас мы им соответствуем. Мы следим за искусственным интеллектом, следим, как это можно внедрять, насколько это будет рационально для нас", - рассказал режиссер.

В 2023 году на производственно-технической базе "Мосфильма" шла работа над 80 кинопроектами, включая полнометражные фильмы и сериалы, а также над 36 телепроектами. "Загрузка выше, чем в советское время", - подчеркнул Шахназаров. Говоря о планах, режиссер сообщил, что "Мосфильм" намерен сосредоточиться на финансировании собственных проектов, несколько сценариев уже находятся в разработке, один из будущих собственных проектов "Мосфильма" связан со специальной военной операцией на Украине.

"Сейчас другая система организации кино. Мы во многих проектах участвуем, но мы не ставим свою марку, поскольку мы их не финансируем. Свою марку мы ставим там, где финансируем, где мы участвуем мощностями", - пояснил он.

О киностудии

Эксперты относят "Мосфильм" к киностудиям мирового уровня и считают национальным достоянием не только благодаря богатому культурному наследию, но и высокому уровню технической оснащенности, современным кинотехнологиям, большим возможностям отечественного кинопроизводства, масштабной культурно-просветительской и образовательной работе.

На киностудии за время ее существования было создано более 2,5 тыс. фильмов. В разные годы на "Мосфильме" работали Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и другие.