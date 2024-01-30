В Красноярске в мае 2025 года пройдет премьера оперы по произведениям Астафьева

Основой для постановки станут произведения "Пастух и пастушка", "Звездопад" и пьеса "Прости меня"

КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Премьера оперы по произведениям Виктора Астафьева, столетие со дня рождения которого отмечается весной 2024 года, состоится в мае 2025 года. Опера будет поставлена на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского, сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"Наш театр готовит оперу по произведениям Виктора Петровича Астафьева. Она делается на основе произведений "Пастух и пастушка", "Звездопад" и пьесы "Прости меня". Возможно, будут использованы и какие-то письма Астафьева. <...> Мы надеемся представить небольшой фрагмент музыки из оперы к 100-летию писателя в мае 2024 года, а сама мировая премьера запланирована на май 2025 года", - сказала Устюгова.

По данным театра, пишет оперу московский композитор Александр Чайковский. Для российских театров он написал несколько опер - "Три сестры", "Три мушкетера", "Один день Ивана Денисовича", "Ермак" и другие.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения писателя Астафьева, которое пройдет в мае 2024 года. К этому времени рядом с родной деревней писателя Овсянкой в Красноярском крае будет построен Национальный центр Астафьева. Его разместят в мемориальном комплексе , который ежегодно посещают около 20 тыс. человек. В центре оборудуют залы постоянных и временных экспозиций, мультимедийные пространства.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001) в 1942 году ушел добровольцем на фронт, был трижды ранен. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". После войны часто менял работу: был и слесарем, и подсобным рабочим, и учителем, с 1951 года работал в редакции газеты "Чусовской рабочий", где и опубликовал свой первый рассказ "Гражданский человек". Среди его работ - романы "До будущей весны", "Тают снега", "Прокляты и убиты". Некоторые повести Астафьева были экранизированы: "Сюда не залетали чайки", "Таежная повесть", "Где-то гремит война".