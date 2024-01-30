Михалков считает идеальным вариантом провести евразийский "Оскар" в 2024 году

Союз кинематографистов направил Министерству культуры предложения по регламенту, рассказал режиссер

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что начать работу Евразийской киноакадемии и провести ее премию лучше всего в этом году. Союз кинематографистов уже предоставил Министерству культуры РФ свои предложения по регламенту, сообщил он в интервью ТАСС.

"Создана комиссия. Это было мое предложение, оно было поддержано Путиным и товарищем Си, и премьером Мишустиным. Это было спущено в Министерство культуры. От Союза кинематографистов мы дали свои предложения по регламенту, ждем. Идеальный вариант [вручать премию] был бы - в этом году, по крайней мере, создать эту академию и начать работу", - сказал режиссер.

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара". Создание киноакадемии и кинопремии Михалков считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства".