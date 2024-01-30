Михалков заявил, что Пугачева в случае возвращения в РФ уже не вернет свой статус

Режиссер допустил, что будет работать с вернувшимися в Россию артистами, если увидит, что они переосмыслили ситуацию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народная артистка СССР певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в 2022 году после начала специальной военной операции, в случае своего возвращения на родину уже никогда не займет то место, которое у нее здесь было, и не вернет свой статус. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РФ Никита Михалков.

"Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились. <...> Когда президент говорит: "Возвращайтесь", - я думаю, что он говорит это, так как лично к ним не испытывает никаких негативных чувств. Такое может быть? Может", - сказал Михалков.

Режиссер допустил, что будет работать с вернувшимися в Россию артистами, если увидит, что они полностью переосмыслили ситуацию. Он добавил, что не может работать без уважения к человеку. В качестве примера режиссер привел актрису Ирину Горбачеву, которая изначально выступала против спецоперации.

"А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время, и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать. Я готов работать с людьми, которых я пониманию и уважаю. <...> Мой брат тоже во многом изменил точку зрения [по сравнению] с той, которая была у него 20 или 30 лет назад. Я не могу работать без уважения к человеку", - сказал Михалков.