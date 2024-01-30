Михалков хотел бы объединить психологическую драму и боевик в одном фильме

Режиссер также рассказал, что не планирует возвращаться к работе над фильмом "Шоколадный револьвер"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал в интервью ТАСС, что у него есть четыре сюжета, которые он бы хотел объединить в одном фильме. Новый фильм режиссера может соединить жанры психологической драмы и боевика.

"Думаю о том, как сформулировать концепцию поиска смысла человеком. При этом у меня крутятся в голове четыре сюжета, которые мечтал бы объединить. Это и психологическая драма, и очень жесткий боевик. Жесткий, как "Самурай" Мельвиля. Я говорю про кино, которое хотел бы снять, используя то, что уже существует. Просто там есть очень важные темы. Но это должно родиться. Написать сценарий несложно. И снять потом, в конце концов. Но должно возникнуть ощущение: "Вот сейчас или никогда". И у меня есть это приближающееся ощущение. Но оно еще не сформулировано", - рассказал он.

Михалков также рассказал, что больше не планирует возвращаться к работе над фильмом "Шоколадный револьвер", сценарий к которому он написал вместе с Олегом и Владимиром Пресняковыми в 2018 году. Съемки фильма были отложены, поскольку позже началась пандемия. "Большое количество действий происходит в США, и, как вы понимаете, сегодня не лучший период для работы там. Но там есть замечательные сцены внутри России, которые мне безумно жалко", - добавил режиссер.

Ранее Михалков рассказывал, что проект "заморожен". Фабула сценария заключалась в том, что русский режиссер, чтобы лечить дочь, должен получить "Оскар".