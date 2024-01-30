Театры из трех стран СНГ приедут на юбилей музыкального театра в Новосибирске

Артисты выступят на праздничной программе, которая состоится 2 февраля

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Театральные коллективы из Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии приедут поздравить с 65-летним юбилеем Новосибирский музыкальный театр, являющийся рекордсменом по количеству премий "Золотая маска" среди региональных театров страны. Артисты выступят на праздничной программе, которая состоится 2 февраля, сообщил в пресс-центре ТАСС директор и худрук театра Леонид Кипнис.

"На 65 лет со дня основания нашего театра приедут делегации из разных стран, с которыми мы сотрудничаем. Приедет делегация из Ташкентского театра оперетты, из Бакинского театра оперетты и Минского музыкального театра. Они привезут свои делегации, своих артистов и директоров. Кроме того, 2 февраля, когда мы будем праздновать свое 65-летие, нас будут поздравлять артисты Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Омска, Кемерова, многих городов России, которые с удовольствием к нам приедут, чтобы вместе с нами спеть на нашей сцене, сыграть свои наиболее интересные концертные номера", - сказал он.

Кипнис уточнил, что в первом отделении будут выступать артисты Новосибирского музыкального театра, а во втором свои номера покажут гости театра. Кроме академических выступлений артистов на концерте также будут юмористические номера и номера-посвящения. Кипнис добавил, что в сентябре театр проведет юбилейный пятый фестиваль новых музыкальных проектов "Другие берега", в рамках которого планируется как показ спектаклей российских музыкальных театров, так и программа, куда будут приглашены композиторы, драматурги и критики.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре - классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра является обладателем 15 премий "Золотая маска" - это самое большое количество среди всех региональных театров.