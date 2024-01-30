На ВДНХ вручили премию им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства

Лауреатами стали Мытищинский театр кукол "Огниво" им. С. Железкина, Русский драматический театр и солистка Академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства открыла отраслевой День Минкультуры РФ на Международной выставке-форуме "Россия". Награды удостоены три лауреата, передает корреспондент ТАСС.

"Премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется. <...> Нашему театральному искусству много лет, у нас сложилась уникальная режиссерская школа, уникальные отношения со зрителями. Русский, российский репертуарный театр - это уникальное явление мировой театральной жизни. Такого нет, и этим мы гордимся. Конечно, системная поддержка театрального искусства, наша совместная работа для нас является одним из ключевых приоритетов", - сказала на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила, что в этом году по сравнению с прошлым за новогодние праздники число посещений федеральных театров возросло на 18%.

Лауреатами премии стали Мытищинский театр кукол "Огниво" им. С. Железкина (художественный руководитель Алексей Гущук), Русский драматический театр (Чувашская Республика, директор Дмитрий Капустин), а также солистка Академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева (Санкт-Петербург).

О премии и выставке

Претендентами на премию могут стать театры, театрально-зрелищные организации, артисты, а также творческие работники, входящие в состав художественно-постановочной группы, деятельность которых стала значительным вкладом в развитие профессионального театрального искусства. Премия может быть присуждена только один раз. Лауреаты, помимо денежной награды, получают также дипломы за подписью министра культуры.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.