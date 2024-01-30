Психопат, боец, вице-президент: как Кристиан Бэйл стал главным по похудению в Голливуде

У обладателя "Оскара" Кристиана Бэйла нет актерского образования, зато есть собственный довольно радикальный метод — для большинства своих ролей за короткий срок он набирает или теряет десятки килограммов. В 2020 году поклонники актера подсчитали, что за свою карьеру он перегнал туда-обратно примерно 274 кг веса. Рассказываем, для каких фильмов Бэйл худел и полнел, с кем соревновался в Голливуде и почему больше не хочет экспериментировать над собой ради кинообразов.

Вполне вероятно, что артистизм Кристиан Бэйл получил по наследству: его мама выступала в цирке, один дедушка был комиком, другой — работал дублером в кино. Несмотря на то что Кристиан с детства увлекался балетом и играл в школьных постановках, становиться актером он не планировал, но обстоятельства складывались иначе, а гены постепенно брали свое. Уже в восемь лет мальчик снялся в рекламе хлопьев и средства для стирки, а вскоре получил роль в мюзикле в одном из лондонских театров, причем на сцене он играл вместе с Роуэном Аткинсоном ("Мистер Бин").

Когда Кристиану было 12 лет, на телеканале NBC вышел фильм "Анастасия: Загадка Анны" — история о самозванке Анне Андерсон, которая выдавала себя за выжившую великую княжну Анастасию Романову. Бэйл сыграл в картине цесаревича Алексея, при этом никто не предполагал, насколько успешным окажется этот дебют. Дело в том, что на съемках Кристиан привлек внимание Эми Ирвинг — исполнительницы роли Анны и жены Стивена Спилберга. Тот готовился снимать "Империю солнца" (1987) — драму о том, как британский мальчик Джэйми Грэм во время Второй мировой войны попадает в японский лагерь. После рекомендации Ирвинг Бэйл успешно прошел пробы — получил главную роль и билет в большое кино.

Кристиан Бэйл, 1988 год © PA Images via Reuters Connect

Удивительно и то, что прежде чем добраться до Голливуда, Кристиан Бэйл успел сняться в фильме Владимира Грамматикова "Мио, мой Мио" (1987). Над экранизацией одноименной сказки Астрид Линдгрен работала международная команда, поэтому актерам необходимо было знать иностранные языки. Дети советских дипломатов кастинг не прошли, и Грамматиков отправился проводить пробы в Англию. Там он и встретил Бэйла. Съемки проходили в Великобритании, Швеции, в Крыму и Москве. Подросток к путешествиям был готов, его семья постоянно переезжала: к 15 годам он успел пожить в 15 разных городах. Когда Кристиану было 17, его родители развелись, и он вместе с отцом и сестрой обосновался в Лос-Анджелесе.

В шаге от "Титаника"

После главной роли в фильме Спилберга карьера Бэйла, казалось бы, должна была моментально пойти в гору. Кристиан действительно активно снимался в кино, однако особого признания и кассовых успехов картины с ним не имели. Диснеевский мюзикл "Продавцы новостей" (реж. Кенни Ортега, 1992), в котором Бэйл сыграл газетчика Джека, и вовсе получил пять номинаций на антипремию "Золотая малина".

Наиболее яркими проектами для начинающего актера стали "Дети свинга" (1993) и "Маленькие женщины" (1994). Первый — драма Томаса Картера о немецких студентах, которые накануне Второй мировой войны пытаются противостоять нацистскому режиму на почве любви к запрещенной музыке. Второй — экранизация одноименного романа Луизы Олкотт (реж. Джиллиан Армстронг). В истории о судьбе сестер Марч актер сыграл Лори — друга семьи. На пробы его привела исполнительница одной из главных ролей Вайнона Райдер. Кстати, несколько лет спустя, в 2000-м, Бэйл женился на ассистентке Райдер, Сиби Блажич — они вместе до сих пор.

С середины 1990-х картины с участием Бэйла выходили каждый год и не по одной. Но даже несмотря на то, что его партнерами по площадке были уже состоявшиеся звезды — например, Николь Кидман в "Портрете леди" (1996), Эмили Уотсон в "Метролэнде" (1997) или Мишель Пфайффер и Руперт Эверетт в фэнтези "Сон в летнюю ночь" (1999), — ни один из фильмов не стал блокбастером. Впрочем, самого Бэйла критики полюбили и отмечали его талант, а драма "Все маленькие животные" (реж. Джереми Томас, 1998), в которой Кристиан сыграл эмоционально нестабильного парня Бобби, удостоилась показа на Каннском кинофестивале.

Все перевернул "Американский психопат" (2000): роль Патрика Бэйтмана — банкира с Уолл-стрит, который оказывается маньяком, принесла Бэйлу всемирную известность. Главного героя мог сыграть Джонни Депп, интересовался проектом и Леонардо Ди Каприо — с ним Кристиан особенно часто соревновался на пробах. В 2022-м Бэйл рассказал GQ, что за последние 30 лет он упустил множество ролей, и как минимум пять из них достались Лео, в том числе культовая в "Титанике".

В итоге режиссер Мэри Хэррон, изначально видевшая в образе финансиста-психопата именно Бэйла, настояла на своем. Поддержал ее и Брет Истон Эллис, автор одноименного романа, по которому снят фильм. После премьеры Кристиан стал одним из самых заметных в Голливуде актеров. Но примечателен этот проект еще и по другой причине — с него началась так называемая эпоха физических трансформаций Бэйла.

Мастер перевоплощений

Согласно сюжету "Американского психопата", Патрик Бэйтман одержим своей внешностью. Чтобы соответствовать образу, Кристиан решился на стоматологическую операцию ради идеальной улыбки, а еще сел на высокобелковую диету и проводил все свободное время на тренировках. "Будучи англичанином, я, как правило, получаю гораздо больше удовольствия от похода в паб, чем в спортзал, так что для меня это было очень неестественно. Мне просто нужно было убедить себя, что мне это нравится, и это было самым трудным в исполнении роли, — рассказывал Бэйл. — Тренировки невероятно скучны. Клянусь, это правда, что чем больше становятся твои мышцы, тем меньше у тебя мозговых клеток".

В триллере Брэда Андерсона "Машинист" (2003) Кристиан Бэйл сыграл рабочего Тревора Резника, который страдает от бессонницы, истощения и балансирует на грани реальности и видений. Ради этой роли актер неделями голодал и сбросил около 30 кг: при росте 183 см он весил приблизительно 55 кг. "Когда ты такой худой, что едва можешь подняться по лестнице... ты как существо чистой мысли. Кажется, будто ты уже покинул свое тело", — делился воспоминания Бэйл. За свою работу Кристиан был номинирован на премию "Сатурн", но получить приз смог только год спустя — за роль в фантастическом боевике Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало" (2005).

С Кристофером Ноланом, 2005 год © PA Images via Reuters Connect

Бэтмена Кристиан Бэйл сыграл в трех частях фильма (в 2008-м вышел "Темный рыцарь", а в 2012-м — "Темный рыцарь: Возрождение легенды"). Многие знаменитости не жалеют себя в спортзале, когда готовятся стать супергероями, но для Кристиана задача усложнялась тем, что на подготовку к съемкам у него оставалось менее полугода. Изможденному после "Машиниста" Бэйлу пришлось экстренно возвращать потерянные килограммы: в многочисленных интервью он рассказывал, что питался пиццей и мороженым, а параллельно занимался единоборствами и фитнесом, чтобы нарастить мышцы. К делу Кристиан подошел настолько ответственно, что даже перестарался — костюмеры "Бэтмена" сомневались, будет ли заранее сшитый костюм ему впору. Но летучая мышь взлетела и всех спасла, а фильм, как и его следующие части, собрал отличную кассу и принес актеру несколько номинаций на престижные премии.

Метаболизму и выносливости Бэйла можно позавидовать: его вес то рос, то падал на протяжении многих лет. В 2006-м Кристиан сильно похудел, чтобы сыграть попавшего в плен военного летчика Дитера Денглера в "Спасительном рассвете" (реж. Вернер Херцог). Затем вернулся к формам Бэтмена ради "Темного рыцаря", а после снова скинул пару десятков килограммов для участия в спортивной драме "Боец" (2010) Дэвида О. Рассела. Прототипом его персонажа стал боксер Дикки Эклунд, чьи жизнь и карьера пошли под откос из-за наркотической зависимости.

С премией "Оскар" за фильм "Боец", 2011 год © AP Photo/ Matt Sayles

По сюжету он тренирует своего младшего брата Микки Уорда (Марк Уолберг), который фактически является главным героем фильма. Однако впечатление на критиков произвел именно Кристиан Бэйл: он получил "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший актер второго плана.

Никакой особой актерской техники у меня нет. Я просто делаю то, что кажется подходящим для роли. Мне часто говорят, что я использую систему Станиславского, но я не совсем в курсе, что это значит Кристиан Бэйл

Следующей совместной работой Бэйла и О. Рассела стала "Афера по-американски" (2013). Без телесных трансформаций снова не обошлось! Подкачанному после третьей части "Бэтмена" Кристиану пришлось набрать почти 20 лишних килограммов, чтобы появиться в образе упитанного и лысеющего мошенника Ирвинга Розенфельда. "Я ел много пончиков, много чизбургеров и все, что попадалось под руку. Я ел буквально все, что встречалось мне на пути", — рассказывал Бэйл. Актер настолько преобразился, что снимавшийся в том же фильме Роберт Де Ниро поначалу не узнал его. Оценил перевоплощение и комитет "Оскара": Бэйла номинировали на премию за лучшую мужскую роль. После чего он вновь отправился худеть, чтобы сыграть пророка Моисея в фильме Ридли Скотта "Исход: Цари и боги" (2014).

Кристиан Бэйл, 2009 год © AP Photo/ Chris Pizzello

Среди других заметных работ Кристиана Бэйла в 2000–2010-е годы — роли агента Джона Престона в антиутопии Курта Уиммера "Эквилибриум" (2002), иллюзиониста Альфреда Бордена в триллере Кристофера Нолана "Престиж" (2006), гробовщика Джона в "Цветах войны" (2011) Чжана Имоу и чудаковатого финансиста Майкла Бьюрри в "Игре на понижение" (2015) Адама Маккея.

Никаких больше трансформаций?

В 2018 году вышел еще один фильм Маккея — "Власть": байопик о Дике Чейни, бывшем министре обороны и вице-президенте США (при Джордже Буше — младшем) — самом влиятельном в истории страны, по мнению Washington Post. Несмотря на то что картина задумывалась как трагикомедия, Бэйл боялся уйти в жанр пародии и хотел понять суть своего героя. К тому же возможность примерить эту роль казалась ему символичной: политик и актер родились в один день (с разницей в 33 года). Пока Кристиан изучал манеры и особенно речи Чейни, он, конечно же, менялся и физически — набрал почти 20 кг, выполнял специальные упражнения, чтобы сделать шею толще, а еще сбрил волосы и высветлил брови.

Эта работа принесла Бэйлу второй "Золотой глобус", а еще понимание, что в дальнейшем он не хочет радикально менять свою внешность. "Я так больше не могу. Реально не могу, — сказал актер в беседе с Sunday Times Culture. — Моя смерть смотрит мне прямо в лицо".

Я стал чуть более скучным, потому что я стал старше. И мне кажется, что если я продолжу делать то, что делал в прошлом, я умру. Что ж, я бы предпочел не умирать Кристиан Бэйл

Но планы Бэйла по сохранению веса нарушились: спустя год, когда на экраны вышел еще один байопик — "Ford против Ferrari" (реж. Джеймс Мэнголд), — актер был вынужден практически оправдываться, почему он вновь появился в кадре заметно исхудавшим. Бэйл, сыгравший гонщика Кена Майлза, объяснил Variety: "Мне пришлось сесть в машину. Я не мог, черт возьми… эти вещи созданы не для комфорта, эти машины. Они тесные. Так что я не мог в них проникнуть". В итоге для съемок в "Ford против Ferrari" Кристиан похудел на 30 кг. "Этот парень сделан из другого теста. У него дисциплина, как у монаха, и это действительно впечатляет”, — поделился мнением о коллеге актер Мэтт Дэймон, снявшийся в роли его напарника.

После выхода трейлера "Дюны" (2021) Дени Вильнева в Сети завирусилась шутка, что Кристиан Бэйл снова взялся за свое и сыграл гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда, для чего набрал 200 тонн. В комментариях поклонники хвалили актера за то, насколько убедительно он вошел в образ, а некоторые заподозрили, что на самом деле Бэйл озвучил монстра (это не так).

Среди последних на сегодняшний день проектов с участием Кристиана Бэйла — обернувшаяся кассовым провалом комедийная драма "Амстердам" (2022) Дэвида О. Расселла, в которой Кристиан появился в роли доктора и ветерана Первой мировой войны. Также он сыграл "уничтожителя богов" Горра в фильме Тайки Вайтити "Тор: Любовь и гром" (2022) и отставного констебля Лэндора, который пытается вычислить убийцу, в триллере по мотивам произведений Эдгара Аллана По "Всевидящее око" (реж. Скотт Купер, 2022).

Сейчас в производстве находятся как минимум два фильма, в которых мы увидим Кристиана Бэйла. Первый — под рабочим названием "Невеста Франкенштейна" — снимает для Netflix актриса Мэгги Джилленхол. Вероятно, картина станет ремейком одноименного хоррора 1935 года. В проекте задействованы Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард ("Воспитание чувств", "K-19"), Джесси Бакли ("Чернобыль", "Война и мир") и Аннетт Бенинг ("Красота по-американски"). О втором фильме — The Church of Living Dangerously — известно только то, что он вдохновлен биографией Джона Ли Бишопа — реального пастора, который стал контрабандистом. Сценарий разрабатывает Чарльз Рэндольф ("Игра на понижение"), режиссер пока неизвестен.

Дарья Шаталова