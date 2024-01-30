Более 1 тыс. заявок подали на участие во второй Московской неделе моды

На мероприятии дизайнеры из 151 города России покажут свои коллекции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. заявок поступило от желающих принять участие во второй Московской неделе моды, которая пройдет с 1 по 8 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"На участие во второй Московской неделе моды поступило 1038 заявок - почти на 20% больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие пройдет в столице с 1 по 8 марта, основными площадками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и павильон №75 на ВДНХ - одно из пространств Международной выставки-форума "Россия". Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой цитирует пресс-служба, о желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань. Она добавила, что заявки впервые поступили из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты, общее число представленных городов выросло практически вдвое.

В пресс-службе добавили, что до 1 февраля экспертный совет отберет порядка 100 участников модных показов, 60 - открытого маркета, 50 - шоурума для бизнеса. Приглашения на мероприятия получили также дизайнеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран. На Московской неделе моды жители и гости города смогут посетить открытые показы на ВДНХ и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. Деловая программа для профессионалов индустрии пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", здесь организуют закрытые показы, встречи, лекции и мастер-классы, будут работать B2B-шоурум и открытый маркет.