В России за четыре года отреставрировали более 150 объектов культурного наследия

Министр культуры Ольга Любимова назвала в числе наиболее масштабных работ скульптуру "Родина мать-зовет!" на Мамаевом кургане, Музейный квартал в Туле и парк Монрепо в Выборге

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Реставрацию более 150 объектов культурного наследия обеспечило Министерство культуры РФ за последние четыре года, сообщила глава министерства Ольга Любимова.

"Только за последние четыре года мы обеспечили реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия, создали крупнейший в Европе Международный центр реставрации", - сказала она на пленарной сессии отраслевого дня "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

В числе наиболее масштабных работ Любимова назвала скульптуру "Родина мать-зовет!" на Мамаевом кургане, Музейный квартал в Туле, парк Монрепо в городе Выборге, объекты музея деревянного зодчества "Витославлицы" в Великом Новгороде. Кроме того, по ее словам, продолжается комплексная реставрация ансамбля Новодевичьего монастыря, который в 2024 году отмечает 500-летие, и Александро-Невской Лавры.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.