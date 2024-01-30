Более 53 млн билетов приобрели по "Пушкинской карте" за время действия программы

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что самые активные участники - это ребята из Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Татарстан, Костромской и Нижегородской областей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Свыше 53 млн билетов приобретено по программе "Пушкинская карта" за время ее действия. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пленарной сессии "Культура - инвестиции в будущее" на Дне культуры на выставке-форуме "Россия".

"Всего за время действия программы молодые люди приобрели более 53 млн билетов, из них порядка 21 млн - это билеты в кино", - сказала министр.

Она отметила, что участниками программы к концу 2023 года стали 9 млн 600 тыс. ребят в возрасте от 14 до 22 лет. "И эта цифра продолжает расти - сегодня в проекте уже 9 млн 800 тыс. и более 1 600 человек - это молодые люди из новых регионов", - сказала Любимова.

По ее словам, самые активные участники - это ребята из Чувашской Республики, Оренбургской области, Республики Татарстан, Костромской и Нижегородской областей. "В этих регионах участниками "Пушкинской карты" стали уже более 90% молодых людей", - добавила министр.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.