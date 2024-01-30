Любимова рассказала, что "Русские сезоны" впервые пройдут в Бразилии

В 2024 году проект впервые "посетит" Латинскую Америку, заявила министр культуры РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международный культурный проект "Русские сезоны" впервые пройдет в 2024 году в Бразилии. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пленарной сессии "Культура - инвестиции в будущее" на Дне культуры на Международной выставке-форуме "Россия".

"Наш ежегодный международный проект "Русские сезоны", с большим успехом реализованный в 2023 году в Казахстане и Узбекистане, в новом году впервые "посетит" Латинскую Америку и поедет в Бразилию", - сказала министр.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что Россия прорабатывает вопрос проведения международного культурного проекта "Русские сезоны" в Бразилии в 2024 году.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ. "Русские сезоны" включают в себя концерты классической музыки и театральные постановки, фестивали кинематографистов, художественные выставки и просветительские проекты.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.