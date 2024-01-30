Современный спектакль об истории Суздаля подготовят к 1000-летию города

В его создании примет участие команда "ВКонтакте"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Современный спектакль, в котором жители Суздаля расскажут при помощи музейных экспонатов о его истории, готовится к 1000-летию города при участии команды "ВКонтакте". Об этом сообщила на Международной выставке-форуме "Россия" генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

"У нас есть классическая экспозиция - много столетий истории Суздаля запечатлены в этой экспозиции. Она состоит из памятников, из предметов, различных архивных документов. <…> Как правило, у посетителя не всегда бывает достаточно времени, чтобы познакомиться со всеми этими предметами и составить себе стройное впечатление. И тут к нам на помощь пришли специалисты, команда социальной сети "ВКонтакте" - люди, которые умеют разговаривать на современном языке, и помогают нам сейчас создать спектакль, где говорить с посетителями будут жители Суздаля, которые жили в этом городе и создавали его на протяжении сотен лет", - сказала она.

Проничева пояснила, что рассказ об истории города будет "проиллюстрирован музейными предметами".

Суздаль является жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.