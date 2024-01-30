В Кириллове покажут уникальные предметы из коллекции иеромонаха Антония

На экспозиции впервые представят экспонаты, которые сейчас хранятся в Российском этнографическом музее и Институте русской литературы РАН

ТАСС, 30 января. Кирилло-Белозерский музей-заповедник в год своего 100-летия откроет выставку уникальных предметов из коллекции иеромонаха Кирилло-Белозерского монастыря Антония (Сорункова), который 120 лет назад первым задумал создать в обители музей. На экспозиции впервые представят предметы и документы, собранные отцом Антонием, которые сейчас хранятся в Российском этнографическом музее и Институте русской литературы РАН (Пушкинском доме), сообщили ТАСС в музее-заповеднике.

"Иеромонах Антоний собирал коллекцию вещей с 1903 года. Тогда же ее осматривали члены Русского археологического общества Евгений Ляцкий и Иван Барщевский, отец Александр Попов и княгиня Тенищева. В 1906 году Антоний написал статью "Об устройстве музеев при монастырях", после чего обратился к монастырскому начальству о позволении открыть музей при монастыре, но ему было отказано на том основании, что это "не монашеское дело", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

В августе 1908 года в Новгородской духовной консистории в отношении Сорункова было начато "Особое дело". Антония сослали в Филиппо-Ирапскую пустынь, откуда он вел переписку о передаче своей коллекции, которую собирал около пяти лет, в этнографический отдел Русского музея имени Императора Александра III. За это Антонию была присуждена бронзовая медаль Русского музея. В настоящее время большая часть его коллекции находится в собрании Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), но в феврале этого года впервые будет представлена на выставке в Кириллове, отметил гендиректор.

"Благодаря нашему сотрудничеству с Российским этнографическим музеем у посетителей появится возможность увидеть не только предметы быта, собранные иеромонахом Антонием на территории Белозерского края - оружие, бытовую утварь, церковные предметы, полотенца, вышивки, образцы шитья, украшения, медные литые кресты и образки, но и уникальные архивные материалы. Особенно интересно будет познакомиться с автобиографией монаха Антония, проведшего в Кирилло-Белозерском монастыре 15 лет. Этот ценный документ, хранящийся в Институте русской литературы, будет впервые представлен широкой публике на выставке в Кириллове", - сообщил Шаромазов.

О личности иеромонаха Антония

По словам куратора проекта Карины Назанян, экспозиция покажет малоизвестные страницы истории музея-заповедника и расскажет о личности иеромонаха с разных сторон. Покажет его как крестьянина Новгородской губернии Алексея Сорункова, журналиста, обличающего монастырскую власть (сохранились первые опубликованные статьи иеромонаха), собирателя древностей и священнослужителя, который имел более широкое понимание служения обителей миру. Отец Антоний призывал открывать при монастырях приюты для сирот, организовывать образцовое сельское хозяйство, вести садоводство, огородничество, пчеловодство, сельскохозяйственные и медицинские курсы, создавать музеи древностей.

Выставка "У меня стало являться желание быть выдающимся человеком" - это совместный проект Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Российского этнографического музея и Института русской литературы РАН. Выставка откроется в середине февраля и будет работать до 13 мая этого года.