На Киностудии им. Горького открылась первая выставка, посвященная кинопрофессиям

Экспозиция посвящена специалистам, которые остаются за кадром

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первая выставка "За кадром: Есть что посмотреть" открылась на площадке будущего музея Киностудии им. М. Горького. Как отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева, экспозиция посвящена кинопрофессиям, которые остаются за кадром.

"Вся наша выставка про профессии, которые остаются за кадром. Кого мы с вами обычно знаем? Мы знаем актеров, режиссеров и в очень хороших фильмах-блокбастеров - продюсеров. Всех остальных специалистов профессии кино мы не знаем, это люди невидимого фронта, которые, однако, такие же востребованные и талантливые художники. Мы как Киностудия имени Горького видим свою миссию в том числе в том, чтобы количество людей таких профессий в кино увеличивалось", - сказала она журналистам.

"Для нас это исторический момент - открытие первой временной экспозиции киностудии Горького, которая является частью музея. Историческая музейная часть будет интерактивной, и она откроется летом этого года. Там дети с восьми лет смогут даже попробовать себя в кадре. А выставки станут регулярными, мы будет будем проводить не менее двух-трех выставок в год", - продолжила Слащева.

Гостям выставки, которая продлится до 12 мая, расскажут о том, как устроена съемочная площадка российских фильмов. Также их познакомят со всеми этапами кинопроизводства на примере фотографий и видео со съемочных площадок известных фильмов. В выставке задействованы материалы фильмов "Конец операции "Резидент" (реж. В. Дорман, 1986),"Семнадцать мгновений весны" (реж. Т. Лиознова, 1973), "Нюрнберг" (реж. Н. Лебедев, 2023) и др. В частности, посетители экспозиции смогут увидеть воссозданные локации фильма "Кукольник", ознакомиться с процессом наложения грима, самостоятельно применить разные световые комбинации и услышать звуки со съемочной площадки.

"Для зрителей выставка заканчивается кинозалом, потому что, получив такой огромный объем информации, им захочется отдохнуть и посмотреть фильм о фильме к нескольким очень известным фильмам. Например, к "Чебурашке", "Бременским музыкантам", "Коньку-горбунку", - отметила Слащева.

Она добавила, что следующая выставка музея откроется в середине 2024 года.