Игорь Михайлюк сменил Наталью Мокрицкую на посту гендиректора "Москино"

Михайлюк стал главой киносети с декабря 2023 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора столичной киносети "Москино", который она заняла в октябре 2020 года. Ее сменил Игорь Михайлюк, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

"Он глава с декабря прошлого года, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Мокрицкая в 1992 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии, сценарно-киноведческий факультет. Работает в кинобизнесе с 1993 года. С 2005 года являлась генеральным директором и генеральным продюсером кинокомпании "Новые люди", где осуществляла производство игровых фильмов, девелопмент, финансирование, продвижение и дистрибуцию фильмов "Черновик" (2018), "Битва за Севастополь" (2015), "Класс коррекции" (2014), "Кино про Алексеева" (2014), "Юрьев день" (2008), "Изображая жертву" (2006) и другие. Занималась организацией кинофестивалей и киномероприятий на территории России и СНГ.