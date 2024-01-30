Свердловская филармония проведет российско-китайскую оркестровую академию в 2024 году

Она пройдет на территории двух стран в августе-сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Международная молодежная летняя оркестровая академия, организатором которой выступает Свердловская филармония, в 2024 году станет российско-китайской. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе филармонии.

"У нас впереди большие планы [с китайскими коллегами], и связаны они с проведением Международной молодежной летней оркестровой академии, начало которой было положено в 2014 году, - в этом году академия будет российско-китайской, пройдет она в августе-сентябре этого года и на территории России, и на территории КНР", - приводят в пресс-службе слова первого заместителя директора филармонии Рустема Хасанова.

По данным Хасанова, руководителем академии с российской стороны выступит главный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов, а с китайской - известный дирижер и педагог Сяо Минь. "Запланировано участие и на фестивалях в Екатеринбурге, и выступление на федеральной территории Сириус в Сочи, а также китайская сторона очень хотела бы, чтобы молодежный "Чайковский-оркестр", который и будет детищем этой академии, выступил в одном из московских залов. И сейчас идет большая работа по организации крупной гастрольной поездки этого коллектива в Китай", - передает его слова пресс-служба.

30 января в Свердловской филармонии состоялась мировая премьера концерта для флейты с оркестром "Фантазия о Селадоне" известного китайского композитора Ян Жуйхань. Произведение, вдохновленное историческим наследием Китая, искусством создания знаменитого традиционного китайского фарфора, исполнил Уральский молодежный симфонический оркестр. Событие открыло перекрестный Год культуры России и Китая в Свердловской области, подчеркнул Хасанов. "Для нас это большая честь. Очень приятно, что инициатором [проекта] стала сама композитор", - сказал главный дирижер оркестра Дмитрий Филатов.

В прошлом году международный молодежный Чайковский-оркестр, созданный на время действия академии, объединил порядка 100 музыкантов из Китая, Эквадора, Белоруссии, Узбекистана и России - они выступили на екатеринбургских площадках, в том числе на 300-летии города.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры России и Китая.