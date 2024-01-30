Умер музыкант Юрий Ильченко

Ему было 72 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший участник рок-групп "Машина времени" и "Земляне", солист группы "Мифы" Юрий Ильченко умер на 73-м году жизни. Об этом сообщили "Мифы" в своей официальной группе во "ВКонтакте".

"Юрий Ильченко… Талантище… Скорбим", - говорится в сообщении. Обстоятельства смерти не указаны.

Музыкант родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, после переехал в Ленинград. В разное время входил в состав групп "Машина времени", "Земляне" и "Интеграл". Участвовал в записи альбома "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус" на акустической гитаре, кастаньетах.