Кинопоказы короткометражек о безопасной работе пройдут в павильоне стройкомплекса на ВДНХ

В программе кинопоказов фильмы киноальманаха "Безопасная работа": "Каска", "Таксист", "Советы от Петровича", "Стажер", "Первая помощь с Анфисой Чеховой"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кинопоказы короткометражных фильмов, посвященных безопасной работе, пройдут с 9 по 11 февраля 2024 года в павильоне № 15 Минстроя России "Строим будущее" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом говорится в сообщении всероссийского медиафорума "Безопасная работа".

"В павильоне стройкомплекса России на ВДНХ состоятся кинопоказы короткометражных фильмов, посвященных безопасной работе. В программе кинопоказов фильмы киноальманаха "Безопасная работа": "Каска", "Таксист", "Советы от Петровича", "Стажер", "Первая помощь с Анфисой Чеховой", - отмечается в материалах.

Уточняется, что кинопоказы пройдут с 9 по 11 февраля, они будут сопровождаться ежедневными творческими встречами со звездами кино и отраслевыми экспертами.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.