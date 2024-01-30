Международный молодежный конкурс балета "Гран При Надежд" стартует 20 февраля

Соревнования будут проводиться в три тура в Московском Губернском театре и Российском академическом молодежном театре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международный молодежный конкурс балета "Гран При Надежд" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева стартует с 20 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"С 20 февраля 2024 года в Москве стартует новый смотр балетных талантов. Конкурс посвящается 55-летию творческой деятельности народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. К участию в конкурсе приглашаются молодые танцовщики - учащиеся выпускных классов хореографических учебных заведений, начинающие артисты балета и хореографы", - сказали в пресс-службе.

Призовой фонд конкурса составит 3,5 млн рублей. Балетные соревнования будут проводиться в три тура в Московском Губернском театре и Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в номинациях: "Артисты балета", "Народно-сценический танец", "Хореографы". По словам организаторов, выступления участников будет оценивать международное жюри, в состав которого войдут "мастера балетной сцены, специалисты в области классического, народно-сценического танца и современных направлений". Жюри возглавит Гордеев.

Организаторы - Московский областной государственный академический театр "Русский балет", Международная Федерация балетных конкурсов и Благотворительный фонд Вячеслава Гордеева. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.