Умерла актриса из бразильского сериала "Клон" Жандира Мартини

Ей было 78 лет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 января. /ТАСС/. Бразильская актриса Жандира Мартини, сыгравшая в сериале "Клон" (O Clone, 2001-2002), умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщает информационный портал G1.

По его данным, актриса умерла в больнице города Сан-Паулу после долгого курса лечения от онкологического заболевания.

Мартини сыграла в "Клоне" роль Зорайде. Это первый сериал в истории Бразилии, где показана жизнь мусульманских меньшинств, а также затронута тема клонирования. В России "Клон" впервые транслировался на Первом канале с 2004 по 2005 год.