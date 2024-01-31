В музее на Камчатке благодаря нацпроекту запустят интерактивные экскурсии

Мультимедиа-гид представят в мобильном приложении и платформе "Артефакт"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Индивидуальные экскурсии из любой точки мира станут доступны посетителям Краевого объединенного музея на Камчатке благодаря реализации нацпроекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"За счет средств федерального бюджета музей получит фотосъемку экспонатов, запись аудиогидов профессиональными дикторами (в том числе на иностранном языке), профессиональную редакторскую обработку текстов описания музейных экспонатов и перевод их на иностранный язык, а также публикацию мультимедиа-гида в мобильном приложении и платформе "Артефакт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители Камчатского краевого объединенного музея смогут воспользоваться мультимедиа-гидом бесплатно. Также благодаря платформе "Артефакт" у каждого появится возможность побывать на индивидуальной экскурсии, даже не выходя из дома.

Как сообщили ТАСС в краевом Минкультуры, в 2024 году на Камчатке начнется строительство крупного музейного комплекса в рамках мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Новое учреждение культуры сможет принять 500 посетителей в день, а единовременно - 200 человек. В здании предусмотрено оборудование выставочных и конференц-залов, аудитории для проведения лекций и семинаров, научно-исследовательские, реставрационные и административные кабинеты, помещения для хранения фондов. На открытой площадке разместят военную технику.

Камчатский краевой объединенный музей - крупнейшее музейное собрание региона. В фондах музея аккумулированы предметы по археологии, этнографии коренных народов Камчатки, уникальные книги XVII-XXI веков, живописные и графические работы камчатских художников, мемориальные коллекции и архивные фонды. Учреждение культуры занимается исследованием природы, истории Камчатки и культуры народов, проживающих на ее территории.