Истерн "Золото Умальты" выйдет в российский прокат 4 апреля

Сюжет фильма основан на реальных событиях

ХАБАРОВСК, 31 января. /ТАСС/. Истерн "Золото Умальты" об ограблении, которое произошло в Хабаровском крае, выйдет в апреле. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Осталось чуть больше двух месяцев, и мы сможем увидеть наш долгожданный экшн. Приключенческий фильм "Золото Умальты" режиссера Андрея Богатырева расскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит не где-нибудь, а на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края", - написал Дегтярев. Он также опубликовал тизер. Картина выйдет 4 апреля.

Сюжет фильма "Золото Умальты" основан на реальных событиях, которые произошли в Хабаровском крае в 1917 году, когда в окрестностях реки Умальты разбойники совершили дерзкое ограбление обоза с золотом. Роли исполняют Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.