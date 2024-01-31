На Камчатке направят 55 млн рублей в 2024 году на ремонт учреждений культуры по нацпроекту

Участниками нацпроекта стали семь домов культуры, детская школа искусств, библиотека и три музея

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Около 55 млн рублей получат в 2024 году учреждения культуры на Камчатке для организации ремонтных работ в рамках профильного нацпроекта. Планируется отремонтировать 12 домов культуры, школ искусств, библиотек и музеев, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В этом году на работы по нацпроекту учреждениям культуры региона предусмотрены федеральные ассигнования, превышающие 55 млн рублей. На Камчатке участниками нацпроекта "Культура" в этом году стали семь домов культуры, детская школа искусств, библиотека и три музея. Им одобрено финансирование на проведение капитальных ремонтов внутренних помещений и фасадов зданий, модернизацию материально-технической базы, одна библиотека будет переоборудована по модельному стандарту", - говорится в сообщении.

В краевом Минкультуры ТАСС сообщили, что в 2023 году по нацпроекту были отремонтированы 15 учреждений. На эти цели было направлено около 142 млн рублей, большинство из которых - из федерального бюджета. В новой библиотеке в Вилючинске, переоборудованной по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура" в 2023 году, регулярно проводятся городские и краевые мероприятия, квесты, выставки.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина. Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Как отметил глава государства, национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках страны.