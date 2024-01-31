Музей Новосибирска создаст краеведческую настольную игру об истории города

Она будет основана на копиях подлинных исторических карт

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Настольную игру с ролевыми и стратегическими элементами об основании Новосибирска создадут сотрудники музея города на средства гранта Росмолодежи, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Краеведческая настольная игра "За 300 лет до Новосибирска" будет разработана на основе исторических реалий и событий, которые происходили на месте нынешнего города. Центральное место действия - село Кривощеково (населенный пункт на территории города до его основания - прим. ТАСС). Сюжет строится вокруг различных жанровых направлений: это и ролевая игра, где каждый из участников выстраивает историю своего персонажа, и пошаговое стратегическое действие", - говорится в сообщении.

Игровое поле будет основано на хранящихся в музее Новосибирска копиях подлинных исторических карт.

В конце февраля авторы планируют представить первые наброски игровых механик и пригласить жителей города для проведения тестовых партий, добавили в пресс-службе.

Музей Новосибирска насчитывает больше 10 филиалов, которые располагаются в разных районах города. Фонд музея содержит документы и экспонаты, обширную видеотеку, значительное библиотечное собрание.