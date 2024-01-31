Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину

Пранкеры Вован и Лексус общались с писательницей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признала, что гонорары от продажи ее книг перечисляются на Украину. Запись разговора выложена в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус общались с Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. "Книги [мои] пока издают. В магазинах их продают запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают, - сказала писатель. - Мои гонорары идут на Украину".