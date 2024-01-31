Минкультуры передали три незадекларированные монеты царской России

Их таможенники изъяли в ноябре 2021 года у украинки, когда та пешком переходила границу на территорию России

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Крымской таможни передали Министерству культуры РФ обнаруженные и изъятые у гражданки Украины в 2021 году три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня в подразделение Министерства культуры Российской Федерации, которое впоследствии определит хранителя для ценностей. Решением суда монеты, выявленные и изъятые в пункте пропуска Джанкой в 2021 году у гражданки Украины, признаны культурной ценностью и обращены в собственность Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что незадекларированные монеты таможенники выявили в ноябре 2021 года у украинки, когда та пешком переходила границу на территорию России. При себе у нее обнаружили монету номиналом в одну копейку 1882 года, чеканенную при Александре III на Санкт-Петербургском монетном дворе, еще одну монету номиналом также в одну копейку 1914 года выпуска и монету номиналом в три копейки 1909 года, изготовленную при Николае II.

"Таможенная экспертиза подтвердила, что данные предметы нумизматики выпущены более 100 лет назад и представляют культурную ценность", - добавили в Крымской таможне.