Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске

В программе концерта прозвучат произведения русских композиторов XIX века

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр Луганской филармонии впервые приедет на гастроли в Красноярск и даст концерт по произведениям известных русских композиторов XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской филармонии.

"16 февраля в Малом концертном зале им. И. В. Шпиллера Красноярской филармонии впервые выступит Академический симфонический оркестр Луганской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова. Солист - лауреат международных конкурсов Александр Рамм, виолончель. Концерт состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

По данным филармонии, в программе концерта прозвучат произведения русских композиторов XIX века. "Первое отделение посвящено музыке Петра Ильича Чайковского, где вместе с оркестром Александр Рамм исполнит знаменитые Вариации на тему рококо. Второе отделение почти целиком посвящено известным номерам из музыкального театра: это и опера "Руслан и Людмила", и балет "Спартак", и знаменитые "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь", - пояснили в филармонии.

По словам генерального директора Красноярской филармонии Евгения Стодушного, в 2023 году красноярский Ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко посетил с концертом Луганск. "Уверен, что подобный регулярный творческий обмен способствует как интеграции новых территорий в единое культурное пространство России, так и является важной эмоциональной поддержкой для луганских артистов", - отметил Стодушный.

Симфонический оркестр Луганской филармонии основан в 1945 году, в 2006 году получил звание академического. В коллективе, наряду с опытными и заслуженными профессионалами, работает много талантливой и перспективной молодежи.