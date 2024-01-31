В Якутске открылся музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Мероприятие стартовало концертом "Россия - великая страна!"

ЯКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Третий Музыкальный фестиваль Валерия Халилова открылся в Якутске концертом "Россия - великая страна!" в зале детской школы искусств №1. Всего в концерте участвуют около 150 человек, сообщили в пресс-службе филармонии Якутии.

Слушатели также смогли присоединиться онлайн благодаря виртуальному концертному залу филармонии Якутии.

Якутск вошел в число более чем 45 городов России, где с 19 января по 4 февраля 2024 года проходит фестиваль. Концерт открыл марш "Друзья" в исполнении духового оркестра детской школы искусств №1.

"В программе концерта прозвучат любимые произведения Булата Окуджавы, Матвея Блантера, Валерия Халилова, а также марши, которые стали символами России - "Навсегда Великая страна" и "Прощание славянки", - сообщили в пресс-службе филармонии Якутии.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в концерте задействовано около 150 человек - музыканты духового оркестра Lena River Brass филармонии Якутии, Высшей школы музыки, Якутского музыкального колледжа и детской школы искусств №1, а также симфонический хор филармонии Якутии. Филармония является постоянным участником этого музыкального фестиваля.

Фестиваль, носящий имя генерал-лейтенанта, народного артиста РФ Валерия Халилова, проводится с 2020 года в формате биеннале. Проект реализуется Благотворительным фондом Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. ТАСС - генеральный информационный партнер.