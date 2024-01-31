Путин заявил, что прямого госзаказа в сфере культуры в РФ сейчас быть не может

Кандидат в президенты отметил, что "забота о людях в творческих профессиях - это не бизнес"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Прямого госзаказа в сфере культуры, как в СССР, в современном мире быть не может, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"[В советское время] деятелям культуры создавали определенные условия, они выполняли госзаказ. Вот за этот заказ они и отрабатывали то, что государство для них создавало", - сказал Путин.

"В современных условиях, конечно, такой прямой связи быть не может и не должно быть", - констатировал он.

Путин также отметил, что "забота о людях в творческих профессиях - это не бизнес, они [деятели искусства] здесь миллионерами, миллиардерами не становятся". При этом творческие люди, как указал кандидат в президенты РФ, выполняют важнейшую функцию - воспитательную, поэтому следует проработать для них достойные меры поддержки. "Нужно об этом подумать и над этим поработать", - заключил Путин.