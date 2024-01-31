В Мурманске покажут фильм о доставке журналистами книг в Луганск

Также откроется фотовыставка "Книги на русском" об этой поездке

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Документальный фильм "Книги на русском" о доставке мурманскими журналистами 18 тыс. экземпляров детской литературы и русской классики в Луганскую Народную Республику (ЛНР) покажут в феврале в одном из мурманских кинотеатров. Там же откроется одноименная фотовыставка об этой поездке, сообщила ТАСС председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова, которая выступила сценаристом фильма.

"В феврале состоится презентация фильма "Книги на русском", снятого в 2023 году во время сбора и доставки книг для школьных библиотек ЛНР. Жители Мурманской области собрали 18 тыс. экземпляров детской литературы и русской классики, а мурманские журналисты доставили их в Луганск. Всего в мероприятиях проекта, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив, приняли участие больше 1 тыс. человек. В Мурманске мы покажем фильм, а также фотографии из поездки и со съемочной площадки", - сказала Солдатова.

Эпизоды картины снимались в Заполярье и ЛНР, а сюжетные арки фильма связывают школьников, учителей, журналистов и общественных деятелей двух регионов.

Об акции "Книги на русском"

Корреспонденты одной из региональных газеты Заполярья во время командировки на Донбасс в 2022 году в разрушенной школе Волновахи увидели, что в библиотеке нет книг на русском языке. Мурманские журналисты и члены профсообщества решили провести акцию по сбору книг для школьных библиотек ЛНР. По данным Министерства образования и науки республики, украинские власти, ведя целенаправленную политику по выдавливанию и откровенному запрету русского языка, уничтожили более 11 млн книг, особенно пострадали школьные библиотеки.

Организаторы акции "Книги на русском. Жители Мурманской области - школьным библиотекам ЛНР" - Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.