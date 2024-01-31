Башмет, Хабенский и Мацуев приедут на февральский фестиваль искусств в Сочи

Фестиваль пройдет с 14 по 25 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. XVII Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет с 14 по 25 февраля в Сочи. В нем примут участие известные актеры, музыканты и певцы, сообщает пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

"С 14 по 25 февраля в Сочи пройдет одно из главных культурных событий зимы: XVII Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, Героя труда РФ Юрия Башмета", - говорится в сообщении. В числе участников фестиваля - Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Игорь Бутман, Денис Мацуев, Теодор Курентзис и его musiсАeterna. На фестивале под руководством маэстро Башмета выступят сразу три его коллектива: лауреат премии "Грэмми", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Уточняется, что иностранные артисты в этом году будут представлены коллективами и солистами, в том числе играющими на редких инструментах.

О программе фестиваля

В рамках фестиваля в Сочи зрителям будут представлены сразу две театральные премьеры. Так, 20 февраля состоится спектакль "Соборяне. Картины русской жизни" по Николаю Лескову. Это совместный проект Зимнего международного фестиваля искусств и Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя. Режиссер-постановщик - заслуженная артистка России Полина Агуреева. Спектакль "Сокровенные люди" в постановке режиссера Виктора Крамера - вторая театральная премьера фестиваля, которая пройдет 23 февраля. Главные роли в ней исполнят Сергей Гармаш и Кристина Бабушкина.

В рамках смотра также планируют показать визитную карточку фестиваля - спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Кроме того, зрителям будут представлены спектакли-концерты, вечер джаза, концерт "Барокко четырех континентов", в рамках которого на одной сцене объединятся коллективы из Китая, Бахрейна, Италии и России и многое другое.

25 февраля состоится гала-концерт закрытия фестиваля, в программе вечера две премьеры - Folded Linen для симфонического оркестра Олега Крохолева и Пьеса для арабской виолончели композитора Кузьмы Бодрова.

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.