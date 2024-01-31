В Калуге представят около 30 работ к 100-летию "Палехской артели древней живописи"

Выставка продлится с 8 февраля по 10 марта

ТАСС, 31 января. Около 30 работ различных мастеров, в том числе Александра Куркина - художника и иллюстратора сказок из собрания Александра Афанасьева - представят на выставке в Калужском музее изобразительных искусств к 100-летию со дня основания "Палехской артели древней живописи", сообщила ТАСС заведующая научно-просветительским отделом музея Екатерина Соловьева.

"Палехские мастера славились еще с XVII века, мы представим на выставке работы, которые поступали с 1940-х до 1970-х годов. Это не только предметы декоративно-прикладного искусства - шкатулки, зеркальца, но и декоративные панно, представляющие собой, можно сказать, картину. Всего будет около 30 работ художников, включая Григория Мельникова, Василия Солонина, Алексея Блохина, часть работ покажут впервые", - сказала собеседница агентства.

Среди экспонатов - работы художника Александра Куркина, написанные по сюжетам русских сказок. Также посетителям представят отдельные небольшие декоративные панно, наглядно показывающие особенности палехского узора. Выставка продлится с 8 февраля по 10 марта.

"Палехскую артель древней живописи" основали в 1924 году семь бывших художников-иконописцев. Мастера продолжили иконописную традицию, сложившуюся в XVIII веке и вобравшую в себя достижения строгановской и московской школ "царских иконописцев", ярославского и костромского писем XVII века. Художники артели освоили роспись на новом материале папье-маше, сохранив стилистику древнерусской иконы. В разное время палехские мастера успешно работали в области театрально-декорационного искусства, книжной графике, монументальной живописи, росписи изделий из фарфора, реставрации монументальной живописи.