Театр сатиры отменил намеченные на 1-4 февраля спектакли на "Чердаке Сатиры"

Среди отмененных спектаклей оказались "Тремя этажами выше", "Этот ребенок", "Танго на миллион", "Родненькие мои", а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры отменил спектакли на "Чердаке Сатиры", которые были запланированы на 1-4 февраля, а также показ одной постановки 4 февраля на Основной сцене, сообщает сайт театра.

"Спектакли на сцене "Чердак Сатиры": "Тремя этажами выше", назначенный на 1 февраля, "Этот ребенок", назначенный на 2 февраля, "Танго на миллион", назначенный на 3 февраля, "Родненькие мои", назначенный на 4 февраля, а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" на Основной сцене театра, назначенный на 4 февраля, отменяются. Денежные средства будут возвращены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отметили в театре, зрители также могут перенести купленные билеты на другие удобные для них даты, обратившись по адресу электронной почты kassa-satira@culture.mos.ru.

При этом постановка "Укрощение строптивой" на Основной сцене, которую должны показать 1 февраля, пока не отменяется.

О театре

Здание на Триумфальной площади (до 1992 года - площади Маяковского), в котором сегодня располагается Театра сатиры, было построено в 1911 году для цирка Никитиных. У него был сложный фасад с элементами неоклассики. Характерной чертой здания стал большой купол над манежем. После закрытия цирка в 1926 году здание занимали Московский мюзик-холл, затем - Театр оперетты. При этом здание претерпело ряд реконструкций и в ходе подготовки к переезду в него Театра сатиры полностью потеряло изначальный облик, за исключением купола.

Всего у Театра сатиры сегодня три здания: Основная сцена, Прогресс-сцена и Детская сцена на Спортивной. При этом в историческом здании, помимо Основной сцены, спектакли показывают на "Чердаке Сатиры".