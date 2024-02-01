В Петербурге отметят 30-летие музея-квартиры актеров Самойловых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Праздничный вечер, посвященный 30-летию музея-квартиры актерской династии Самойловых, пройдет в Петербурге. Этот филиал музея театрального и музыкального искусства был открыт в 1994 году на Стремянной улице, где в 1869-1887 годах жил актер Александринского театра Василий Самойлов, сообщили в пресс-службе музея.

"Актерская династия Самойловых - это 13 актеров и актрис, блиставших на русской сцене с 1803 до 1947 года. В доме 8 на Стремянной проживал с семьей самый яркий представитель династии - знаменитый артист императорских театров Василий Васильевич Самойлов. По словам современников, в семье актера царила творческая атмосфера, а его дом слыл одним из центров театральной жизни старого Петербурга. Программа вечера позволит вспомнить наиболее яркие моменты из творческой жизни музея", - рассказали в пресс-службе.

Идея создания мемориальной квартиры возникла в начале 1990-х годов в ходе реконструкции здания под нужды гостиничного комплекса. По требованию ГИОП были полностью сохранены планировка и внутренняя отделка семейной квартиры на 2-м этаже. Театральный музей заполнил ее из собственных фондов предметами актерского быта и личными вещами Самойловых. С начала 1994 года фамильное гнездо вновь радушно встречает гостей. В юбилейном концерте классическую программу представят солисты Мариинского театра - сопрано Кристина Гонца и Елена Ушакова, тенор Клим Тихонов, лауреаты международных конкурсов Алла Островская (скрипка), пианистка Наталья Эрте, баянист Антон Стачев.

Коллекция музея насчитывает более 400 единиц хранения. Три зала в экспозиции посвящены самой династии Самойловых. В Мемориальной гостиной представлены их портреты и фотографии. Там же находится генеалогическое древо Самойловых, выполненное художником Александром Бенуа. В трех залах парадной анфилады расположена экспозиция "Звезды русского балета", охватывающая период 1900-1980-х годов. Зал "Русские сезоны" посвящен гастролям балетной антрепризы Сергея Дягилева и легендарным артистам труппы - Анне Павловой, Михаилу Фокину, Тамаре Карсавиной, Вацлаву Нижинскому.

Периодически в музее-квартире проводятся выставки, посвященные театральному искусству и балету, а также известным театральным артистам и их династиям. Этот цикл украсили фамилии Боярских, Фрейндлихов, Райкиных, Толубеевых.