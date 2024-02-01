Народная артистка РФ Эра Зиганшина отмечает юбилей

Праздник состоится в Царском фойе Александринки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Поздравления с юбилеем будет принимать в первый день февраля одна из ведущих актрис Александринки народная артистка России Эра Зиганшина. Ее чествование пройдет в Царском фойе театра.

"Эра Гарафовна Зиганшина - прекрасная актриса: самобытная, очень профессиональная, точно чувствующая и режиссерский рисунок, и партнеров, и реакцию публики. Работу с ней можно сравнить с увлекательным и захватывающим приключением. Мой спектакль "Литургия Zero" с Эрой Гарафовной в одной из центральных ролей идет до сих пор на сцене нашего театра, ездит на гастроли, и я считаю, что эта работа состоялась как удачная во многом благодаря ей", - сказал ТАСС художественный руководитель театра народный артист России Валерий Фокин.

Сейчас под руководством главного режиссера Александринки Никиты Кобелева вместе с народным артистом России Николаем Мартоном Зиганшина репетирует спектакль по переписке Вольтера и Екатерины Второй. По словам Фокина, "это будет работа, продолжающая важную линию спектаклей, посвященных осмыслению российской истории".

В труппу Александринского театра актриса была принята в 2011 году уже зрелым, сложившимся мастером. В 1965 году она окончила Студию при Большом драматическом театре, где ее мастером был режиссер Георгий Товстоногов. Для нескольких поколений ленинградских зрителей Зиганшина стала главной актрисой Театра имени Ленинского комсомола (ныне Театра "Балтийский дом"). Миллионы кинозрителей помнят ее со времен таких классических фильмов 1960-х годов, как "Снежная королева", где она сыграла Маленькую разбойницу, и "Я шагаю по Москве" (Света). Всего в ее послужном списке - более 50 работ в фильмах и телесериалах.

Зиганшина сотрудничала с Московским ТЮЗом, Театром комедии имени Николая Акимова, Театром Романа Виктюка. Среди ее наград - премии "Золотая маска", "Золотой софит", Премия имени Константина Станиславского. В 1999 году она первой была удостоена Независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика.