Новосибирский музыкальный театр планирует показать мюзикл о гибели "Титаника"

Премьера запланирована на сезон 2024-2025 годов

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Обладатель 15 "Золотых масок" Новосибирский музыкальный театр планирует представить мюзикл о гибели лайнера "Титаник" в сезоне 2024-2025 годов. Об этом сообщил ТАСС директор и художественный руководитель театра Леонид Кипнис.

"Проект очень непростой и большой. Я думаю, вряд ли мы сможем его воплотить в этом сезоне, я думаю, это будет уже в следующем", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что театр рассчитывает приступить к репетициям, как только будет готова литературная основа - пьесы. Кипнис отметил, что в короткие сроки реализовать такой масштабный замысел не представляется возможным. Над постановкой работают драматург Константин Рубинский из Москвы и композитор Владимир Баскин из Санкт-Петербурга. В основу сюжета, по словам Кипниса, войдет не только история, лежащая в основе фильма 1997 года, но и множество других линий и мотивов. В частности, в пьесе появятся персонажи русского торговца и немецкого шпиона.

Фильм "Титаник" американского режиссера Джеймса Кэмерона, который также выступил продюсером и сценаристом, вышел на экраны в 1997 году. Главные роли исполнили актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Картина получила 11 премий "Оскар", 4 "Золотых глобуса" и другие награды, а также на 12 лет стала самым кассовым фильмом в истории, собрав в прокате 1,8 млрд долларов.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре - классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра является обладателем 15 премий "Золотая маска" - это самое большое количество среди всех региональных театров.