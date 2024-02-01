В Одессе умер игравший в сериале "Ликвидация" Анатолий Дриженко

Похороны актера пройдут 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Советский и украинский актер Анатолий Дриженко, сыгравший в российском сериале "Ликвидация" и фильме "Золотой теленок", умер в Одессе. Об этом сообщил Одесский академический музыкально-драматический театр. Ему было 82 года.

"Коллектив театра <...> с глубокой грустью сообщает о невосполнимой утрате - остановилось сердце народного артиста Украины Анатолия Николаевича Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

Его похороны состоятся 2 февраля.

Дриженко родился в 1941 году. Он был первым одесситом, удостоенным звания народного артиста Украины после распада СССР. Зрителям артист известен по ролям в сериале "Ликвидация" и фильме "Золотой теленок".