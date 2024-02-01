В Новосибирске поставят спектакль о жизни ученого-физика Герша Будкера

Постановку планируют представить в мае

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирский молодежный драматический "Первый театр" совместно с постановщиками из Санкт-Петербурга в мае планирует впервые представить спектакль-игру о жизни основателя Института ядерной физики СО РАН Герша Будкера. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Джемма Аветисян.

"У нас в работе находится проект с Институтом ядерной физики (ИЯФ) СО РАН по биографии Будкера. Постановщики из Санкт-Петербурга - это куратор, художник и режиссер. Мы планировали, чтобы в мае ребята приехали и выпустили этот спектакль. Он будет камерный, там будет задействовано несколько артистов. Постановка будет задействовать зрителей как участников. Это такой иммерсивный спектакль, спектакль как настольная игра", - сказала она, добавив, что театр рассматривает площадку института как место для первых показов спектакля.

Аветисян добавила, что осенью сотрудники театра посещали ИЯФ СО РАН и смогли проникнуться атмосферой одного из первых институтов СО РАН. "Там безумная энергетика, которая относит тебя на несколько десятков лет назад, поэтому первый спектакль бы хотелось сделать там. Дальше как стационар рассматривается площадка нашего театра", - добавила она. Молодежный драматический театр "Первый театр" был открыт в 2008 году и известен своими экспериментальными постановками, которые находят отклик у молодой аудитории.

Герш (или Андрей) Будкер начинал свою карьеру в первой советской ядерной лаборатории под руководством И. В. Курчатова. Будкер предложил систему с магнитными ловушками для удержания плазмы. В созданном им новосибирском Институте ядерной физики (ИЯФ) в начале 1960-х годов была реализована одна из самых смелых идей того времени - ускоритель на встречных пучках. Он придумал электронное охлаждение для повышения результативности столкновений частиц, которое теперь используется в коллайдерах по всему миру.

ИЯФ СО РАН - один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. В Институте проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений Институт является единственным в России.