Здание Новой Третьяковки на Крымском Валу уйдет на реконструкцию в 2025 году

Осенью 2024 года начнет работу новое здание галереи на Кадашевской набережной

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется в Москве этой осенью, заменив выставочные пространства Новой Третьяковки на Крымском Валу, которая уйдет на ремонт в 2025 году. Об этом сообщила директор Третьяковки Елена Проничева на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас буквально финальные штрихи, какие-то отделочные работы [делаем]. Здание уже получило заключение о соответствии. Поэтому мы уже ждем от коллег документацию на ввод в эксплуатацию и будем готовы потихонечку новый дом осваивать. Проект действительно мощный. Это 35 тыс. кв. м. Более 4 тыс. только выставочных площадей с музейным климатом. <…> Мы ожидаем, что к концу 2025 года выставки на Крымском валу завершатся. И мы будем закрывать это здание на реконструкцию и ремонтные работы", - отметила Проничева.

По ее словам, в 2023 году Третьяковскую галерею посетили более 2 млн человек. Так, музей последовательно приближается к доковидным показателям. Самой посещаемой выставкой ушедшего года стала экспозиция, посвященная Николаю Рериху.

Проничева также отметила, что большое значение для галереи имеют сайт и социальные сети. Сайт в прошлом году посетили более 8 млн человек, что на 20% больше 2022 года. Число подписчиков социальных сетей музея достигло цифры 640 тыс. человек.