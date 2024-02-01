Московский театр мюзикла 6 марта покажет премьеру спектакля о любви во время пандемии

Романтическую комедию сочинила Елена Киселева при участии Алексея Кортнева

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московский театр мюзикла представит зрителям в новом, 13-м, сезоне премьеру спектакля "Тест на любовь" 6 марта. Это романтическая комедия, действие которой разворачивается в период ковидных ограничений, рассказали ТАСС в пресс-службе театра.

"Московский театр мюзикла готовится к одной из самых значимых постановок нынешнего театрального сезона - мюзикла "Тест на любовь", премьера которого состоится 6 марта. Мне кажется, сегодня зрители очень нуждаются в таком жанре. Мы собрали очень талантливую команду создателей спектакля", - сказал художественный руководитель театра, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, слова которого привела пресс-служба театра.

По его словам, это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. "Ее сочинила Елена Киселева (к/ф "Воздух", "Рай", "Грех", "Дорогие товарищи", мюзикл "Праймтайм" и др.) при участии Алексея Кортнева. Стихи Алексея Кортнева. Режиссер Марина Швыдкая ("Принцесса цирка", "Растратчики", "Чудеса и куралесы", "Праймтайм" и др.)", - уточнили в пресс-службе.

Композитором спектакля выступил Артем Пысь, художником - Анастасия Нефедова, балетмейстер - Виктория Литвинова.

Московский театр мюзикла основан в 2012 году Михаилом Швыдким и театральным продюсером Давидом Смелянским. В настоящее время сцена театра расположена на Пушкинской площади в Москве. В репертуар входят музыкальные спектакли и концерты.