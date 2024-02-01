НТВ не будет цензурировать "Слово пацана. Кровь на асфальте" для показа в эфире

Его будут показывать по одной серии в 23:00, чтобы не менять прокатное удостоверение

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" в версии "18+", которая ранее вышла в онлайн-кинотеатрах. Канал не будет цензурировать проект для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета Института развития интернета (АНО "ИРИ") Тимур Вайнштейн.

"Дату не скажу, но скоро, весной. Выйдет та же версия, совершенно без каких-либо изменений. Это будет версия "18+", как она и была. То есть мы будем показывать по одной серии в 23:00 каждый день, чтобы не менять прокатное удостоверение", - сказал он на мероприятии ИРИ, посвященном подведению итогов 2023 года.

О точной дате и времени премьеры на НТВ пресс-служба телеканала сообщит дополнительно.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года.